Cristiano Ronaldo e Sylvester Stallone su Mirko Scarcella: "Non lo conosciamo". Le risposte dei vip mondiali alla domanda de Le Iene

13 ottobre 2020 a

a

a

Alla fine della puntata del 12 ottobre de Le Iene, vengono lette le risposte dei vip mondiali alla domanda Do you know Mirko Scarcella? Attraverso un notaio la domanda è stata inviata a Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Rihanna, Tayor Swift e Sylvester Stallone: conosci Mirko Scarcella?

Sono alcuni dei vip con cui Scarcella avrebbe collaborato, stando a quanto sostenuto da lui stesso. Il notaio apre la prima busta con la risposta ufficiale. E' quella inviata dallo staff di Cristiano Ronanaldo: no, non conosce Mirko Scarcella.

Le Iene e il caso Scarcella, quando a Parigi non pagò cena né discoteca | Video

La seconda risposta ufficiale arriva invece dall'interprete di Rocky e Rambo, Sylvester Stallone: nemmeno lui conosce Scarcella. Il servizio de Le Iene nel finale manda in onda un vecchio video dello stesso Scarcella che cita una frase di Confucio: "Fa quello che ami e non lavorerai mai un giorno in vita tua".

Ma per chiudere il servizio Le Iene non scelgono le parole di Confucio, ma dello stesso Mirko: "Diventi tutto ciò che pensi". "Ecco - commentano - forse il problema è tutto qui perché Mirko Scarcella probabilmente l'ha solo pensato. Si è fermato al sol pensiero...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.