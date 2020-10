Mirko Scarcella, Le Iene e il viaggio a Parigi: quella volta che non pagò cena né discoteca e sparì nel nulla

13 ottobre 2020 a

Mirko Scarcella? Non ha pagato diverse persone che hanno lavorato con e per lui. Lo sostiene il servizio de Le Iene andato in onda il 12 ottobre. Gaston Zama ha incontrato diversi giovani che hanno avuto a che fare con Scarcella, da Renato Gioia a Filippo Celentano, ad esempio, che si sono occupati dei suoi libri.

Le Iene hanno parlato anche con Ratatouille, chef a domicilio (foto qui sopra) che ha raccontato le cene non pagate da Mirko Scarcella, che però lo osannava sul suo profilo Instagram.

La ragazza Andrea Lombardi (qui sopra), invece, ha parlato della magica notte vissuta nel lusso a Parigi, tra ristorante e discoteca. Ma improvvisamente Mirko Scarcella scompare nel nulla senza saldare la sua parte di conto. Poi la blocca sui social.

Le Iene hanno ascoltato anche Isac, dj e produttore musicale, e Lorenzo Redaelli studente e blogger. Clicca qui per vedere questa parte del servizio de Le Iene.

