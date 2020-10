Mirko Scarcella, storia ricostruita da Le Iene: da Fabrizio Corona al cantante lirico trasformato in autista e cameriere

13 ottobre 2020 a

Du you know Mirko Scarcella? E' la domanda che Le Iene hanno voluto fare ad alcuni vip stranieri con cui lo stesso Scarcella avrebbe lavorato in passato. Ma Le Iene nella trasmissione di ieri, 12 ottobre, hanno ripercorso a ritroso anche la storia professionale di Scarcella, tornando al 2012 quando lavorava con Fabrizio Corona.

Il programma di Italia 1 ha ricevuto diverse mail di persone che sostengono di essere state beffate o comunque prese in giro da Mirko Scarcella: dall'aspirante stilista al cantante lirico Christian Chiapperini (nella foto sopra) che invece di personaggio si ritrova addirittura a fare l'autista e il maggiordomo con un assurdo look: capello rasato e occhialino rosso. Clicca qui per guardare il video delle Iene.

