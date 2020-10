Gianluca Vacchi a Le Iene: "Mirko Scarcella è solo un ciarlatano, non un malato" | Video

12 ottobre 2020 a

"Mirko Scarcella? Un ciarlatano, non un malato". L'attacco frontale di Gianluca Vacchi arriva durante l'attesa puntata speciale de Le Iene, su Italia Uno. C'era molta attesa per la puntata in onda lunedì 12 ottobre e i fuochi d'artificio non sono mancati.

Vacchi ha negato che la sua popolarità sia in qualche modo legata all'attività di social manager di Scarcella. "E' facile avere successo con i miei post, visto che hanno un grande seguito di pubblico. Scarcella si ritiene un guru della comunicazione, ma in realtà non ha inventato niente. I like e i follower si possono comprare, l'algoritmo non è inventato da lui".



