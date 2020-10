Le Iene, servizio sui ladri di cibo: rubano nei supermercati e vendono agli anziani per comprare la droga

12 ottobre 2020 a

Rubano il cibo al supermercato per gli anziani: così i tossicodipendenti trovano i soldi per comprarsi la droga. Non solo Mirko Scarcella: nella puntata di martedì 13 ottobre Le Iene si occuperanno anche di una vicenda incredibile che racconta il disagio non soltanto di chi è dipendenti dagli stupefacenti, ma anche di chi è in gravi difficoltà economiche.

Nel servizio della Iena Andrea Agresti, infatti, viene intervistato un tossicodipendente che arriva a drogarsi 10 volte al giorno: per reperire i 150 euro necessari ruba cibo nei supermercati e poi lo rivende a metà prezzo alle persone che non hanno soldi sufficienti per una spesa normale.

