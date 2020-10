Gf Vip 5, Franceska Pepe ritorna nella Casa: acceso confronto nella puntata di oggi lunedì 12 ottobre 2020 su Canale 5

12 ottobre 2020 a

a

a

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni a poche ore della messa in onda del reality di Canale 5, stasera lunedì 12 ottobre 2020, c'è la certezza del ritorno di Franceska Pepe. La concorrente, eliminata con polemiche, tornerà "per un acceso confronto", come annuncia il Grande Fratello Vip nell'account Instagram. Se la vedrà con alcuni inquilini, un confronto dialettico che si annuncia molto diretto. Almeno queste sono le intenzioni

E' prevista una eliminazione molto difficile nel corso della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset condotta da Alfonso Signorini e in un video su Instagram che proponiamo in pagina ecco che cosa vi aspetta stasera nella nuova puntata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.