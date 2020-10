Stasera in tv 12 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film I professionisti. La trama

12 ottobre 2020 a

Stasera in tv 12 ottobre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film dal titolo I professionisti. Inizio alle ore 23.35, si tratta di un film western del 1966, realizzato negli Stati Uniti. La regia è a cura di Richard Brooks. Del cast fanno parte Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance, Claudia Cardinale. La trama. Il ricco mister Grant ingaggia quattro pistoleri per far liberare sua moglie. La donna è stata rapita da un rivoluzionario messicano. Ma si tratta di una impresa per niente semplice e molto pericolosa. I pistoleri riusciranno a salvare la donna e a riconsegnarla al marito?



