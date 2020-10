Stasera in tv 12 ottobre, su Rai Premium il film Katie Fforde, danzando a Brodway. La trama

12 ottobre 2020 a

Katie Fforde, danzando a Brodway. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 12 ottobre, su Rai Premium, con inizio alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale, produzione tedesca del 2016 che vede alla regia Helmut Metzger, mentre del cast fanno parte tra gli altri Minh-Khai Phan-Thi, Thomas Unger, Angelika Thomas, Walter Kreye. La trama. E' la storia di una ballerina che ha 36 anni ed è chiamata a prendere una decisione fondamentale per la sua carriera. Una scelta per niente semplice che condizionerà anche la sua vita. Rischierà oppure deciderà di sacrificarsi e rinunciare?

