Stasera in tv 12 ottobre, su Iris in seconda serata il film Grido di libertà. La trama

Grido di Libertà. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 12 ottobre, in seconda serata sul canale Iris, a partire dalle ore 23.55. Si tratta di una pellicola drammatica e biografica realizzata nel 1987. La regia è di Richard Attenborough e del cast fanno parte Kevin Kline, Denzel Washington, Kevin McNally, John Thaw. La trama. E' la storia di due amici, il leader nero Steve Biko e il giornalista bianco Donald Woods. Entrambi si battono contro l'apartheid. Biko non ce la farà e morirà sotto le torture della polizia. Il suo amico si salverà grazie a una fuga all'estero insieme alla sua famiglia.

