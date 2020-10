Stasera in tv 12 ottobre, sul canale Iris il film Mandela: la lunga strada verso la libertà. La trama

12 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 12 ottobre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Mandela: la lunga strada verso la libertà. Si tratta di una pellicola del 2013, produzione inglese e sudafricana. La regia è a cura di Justin Chadwick, mentre del cast fanno parte Idris Elba, Naomie Harris, Mark Elderkin, Robert Hobbs, Theo Landey, Grant Swanby. La trama. Il film racconta l'incredibile storia di Nelson Mandela. Dall'infanzia in un piccolo villaggio rurale, fino alla lotta nel movimento anti-apartheid, la dura detenzione e l'elezione a primo presidente del Sudafrica grazie al suffragio universale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.