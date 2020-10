Grey's Anatomy, arriva il Covid. Nella stagione 17 l'attacco del virus. Attesa negli Usa per la prima puntata

12 ottobre 2020 a

Mentre stasera in tv, 12 ottobre, La7 lancia la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, l'attenzione negli Stati Uniti (e non solo) è già tutta proiettata sulla serie seguente, la numero 17. Già da qualche settimana sui social sono state pubblicate le prime immagini e non ci è voluto molto per capire che il tema principale sarà quello della pandemia da Covid. La protagonista Meredith Grey, ovvero Ellen Pompeo, appare con la tuta protettiva e la visiera, la tenuta che sta indossando il personale medico di tutto il mondo. "Affronteremo un mondo completamente nuovo sia per il nostro ospedale che per i nostri personaggi” ha spiegato Krista Vernoff, showrunner della serie. Il primo episodio della serie numero 17 andrà in onda sulla rete americana Abc il 12 novembre.

