Torna Grey's Anatomy, stasera 12 ottobre su La7 la stagione numero 16. Le anticipazioni

Stasera in tv, 12 ottobre, su La7 torna una delle fiction più famose della storia della televisione: Grey's Anatomy. Siamo alla sedicesima stagione del medical drama che racconta la storia della vita della dottoressa Meredith Grey e dei suoi colleghi. Sono lontani gli anni in cui era una tirocinante. E' accaduto di tutto di più nella sua vita e non solo dal punto di vista professionale. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital tornano dunque protagonisti, come stanno facendo ormai da quindici anni, visto che la prima serie risale addirittura al 2005. L'appuntamento davanti al piccolo schermo è dalle ore 21.15 per la prima visione La7.

