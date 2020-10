Stasera 12 ottobre in tv su Rai 2 il film documentario su Chiara Ferragni. Nella moda Forbes la considera la prima influencer al mondo

12 ottobre 2020 a

Stasera in tv 12 ottobre, su Rai 2 dalle ore 21.20 è in programma il film documentario dal titolo Chiara Ferragni Unposted. Realizzato nel 2019, produzione italiana, regia di Elisa Amoruso, il documentario racconta l'incredibile storia di Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ma soprattutto influencer con oltre 21 milioni di follower. Secondo la rivista Forbes l'italiana Chiara Ferragni è addirittura la prima al mondo nel campo della moda. In poco tempo è diventata una vera e propria icona di stile, di eleganza e di vita. Viene seguita con una attenzione maniacale e imitata da un numero sempre maggiore di donne di tutti i continenti.

