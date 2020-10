Stasera in tv 12 ottobre su Rai 1 torna la fiction Io ti cercherò, con Alessandro Gassmann. Trama e anticipazioni

12 ottobre 2020 a

Stasera in tv 12 ottobre, su Rai 1 torna la fiction Io ti cercherò con Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Andrea Sartoretti e Luigi Fedele. Sono in programma la terza e la quarta puntata della prima stagione (dalle ore 21.25) dai titoli Il cercatore e Acqua. La trama de Il cercatore. Il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla polizia postale, intanto Sara identifica una coppia di punkabbestia e Valerio li rintraccia in una comunità di recupero. Viene fuori una prima verità: Ettore non si è lanciato in acqua ma ci è stato gettato da due uomini. La quarta puntata, Acqua. Ci sono tracce di un luogo diverso dal Tevere sulla scarpa che Valerio ha ritrovato sulla sponda del fiume di Roma. L'ex collega della scientifica gli spiega che potrebbe essere stato nelle cave di travertino di Tivoli. E in una cava viene ritrovata una maglietta.

