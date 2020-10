Uomini e donne, ecco chi è Gianluca De Matteis: età, passioni, carattere e idee sull'amore

12 ottobre 2020 a

Uomini e donne, ma chi è in realtà Gianluca De Matteis, tronista del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Gianluca vive a Mentana, in provincia di Roma, ha trent'anni, compiuti il 30 maggio. E' un fisioterapista che lavora sia privatamente che in una clinica. Ha diversi interessi. Appassionato di calcio, motociclismo e surf nel mondo dello sport, ma ama molto anche la chitarra e la recitazione. Gli piace viaggiare ed ha visitato numerosi paesi extraeuropei.

Le anticipazioni su Uomini e donne: dopo la lite bacio in bocca tra Gianluca e Gabriella

Andare in moto è un suo grande hobby: "Gli odori, i colori, i paesaggi hanno colori, odori e profumi diversi. Non è un mezzo che ti sposta, è proprio il percorso che tu fai che ti fa stare bene". Clicca qui e guarda il video di presentazione di Gianluca De Matteis.

