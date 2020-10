Uomini e donne anticipazioni, bacio in bocca tra Gianluca De Matteis e Gabriella dopo la lite

12 ottobre 2020 a

a

a

Uomini e donne, fioccano le anticipazioni di quello che vedremo nella trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 nella settimana che inizia oggi, lunedì 12 ottobre 2020. Secondo Il vicolo delle news, ci sarà un'uscita in esterna tra Gianluca De Matteis e Gabriella. Lei gli aveva dato del narcisista. I due in camerino hanno discusso ed alla fine in linea di massima hanno anche chiarito. Lui improvvisamente l'ha baciata in bocca e lei gli ha detto: "Questo bacio l'hai rubato". Pronta la replica: "Però tu non hai fatto una piega". Per Gianluca sono in arrivo anche due ragazze che lui sembra intenzionato a tenere tra le sue corteggiatrici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.