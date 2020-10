Sky, Bruno Barbieri con 4 Hotel si tuffa nella Tuscia: alla scoperta della provincia di Viterbo

12 ottobre 2020 a

Alla scoperta dei migliori alberghi del Paese, Bruno Barbieri e la sua trasmissione 4 Hotel si tuffano tra i borghi medievali della Tuscia, in provincia di Viterbo. La puntata (produzione originale Sky, realizzata da Banijay Italia), andrà in onda martedì 13 ottobre su Sky e Now tv. Sono Civita Castellana, Sutri e Proceno i borghi protagonisti. Tra Umbria, Lazio e Abruzzo, la Tuscia è considerata un territorio magico e per certi versi romantico. In alcuni paesi il tempo sembra essersi letteralmente fermato. A sfidarsi saranno Cecilia, Clara, Michela e Federico. Riusciranno con le loro strutture e i servizi offerti a convincere Bruno Barbieri? E chi la spunterà?

