Live non è la D'Urso, le lacrime di Angela Non c'è Coviddi: "Ho rubato per pagare il funerale di mio figlio" | Video

12 ottobre 2020 a

A Live non è la D'Urso scoppia in lacrime Angela Chianello. Lei è la donna diventata famosa sui social per la frase Non c'è coviddi. Ospite di Barbara D'Urso ha parlato della sua vita privata, macchiata anche da un arresto. I problemi con la giustizia sono dovuti ad un furto in un negozio. "Ho rubato per contribuire al funerale di mio figlio", ha detto Chianello in lacrime.

"Non sono una criminale, né una spacciatrice - ha aggiunto - L'ho fatto per mio figlio. Lui se ne è andato e da quel giorno ho detto basta. Ho una bambina di tredici anni, ma ora vivo con dignità anche se guadagno dieci euro".

