Live Non è la d'Urso, Sgarbi a Franceska Pepe: "In bagno insieme, ma non mi piacevi" | Video

La storia di sette ore, o presunta tale, fra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe, torna in tv in uno scontro a Live-Non è la d’Urso tra i protagonisti, in studio da Barbara d'Urso.

La modella rinnega la love story con il critico d’arte. Sgarbi non ci sta, incalza nel corso del programma di domenica 11 ottobre su Canale 5.



“Non puoi negare, ci sono dei testimoni. Sei venuta in bagno con me. Ci siamo baciati, mi hai toccato l’uc…..o. Mi fai schifo, sei una bugiarda. Sei andata al Grande Fratello Vip grazie a me”, ha detto Vittorio Sgarbi.

Franceska Pepe ha ammesso di aver voluto calcare l’onda del gossip ma che con l’opinionista tv non c’è mai stata nessuna relazione. “Siamo stati a cena e a degli eventi, non c’è mai stato niente tra di noi. Non ci siamo mai baciati”, ha assicurato lei

