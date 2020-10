Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani, bacio sulla bocca con Biagio. Lui ha anche un'altra donna

11 ottobre 2020 a

Gemma Galgani, il triangolo è da considerare. Perché si abbandona alla passione con Biagio, ma il cavaliere ha anche un'altra donna. Anche se la storia sembra più timida.

Lo spoiler arriva da Il Vicolo delle News e riguarda la nuova puntata di Uomini e Donne di Canale 5. Tra Biagio e Gemma Galgani - secondo la fonte - ci sarebbe stato un altro bacio.

Anche stavolta, come nella precedente "esterna", i due si sarebbero dati un bacio estremamente passionale. Particolare: il cavaliere ha realizzato diverse esterne. Biagio, infatti, sarebbe uscito anche con Maria. Proprio come con Gemma, anche con la donna, ci sarebbe stato un bacio anche se non passionale come quello con la Galgani. L'uomo si sarebbe concesso un'esterna anche con una terza donna. Da oggi, lunedì 12 ottobre 2020, vedremo come proseguirà la vicenda.

