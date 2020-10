Whoopi Goldberg show a Che tempo che fa, dall'attualità al ricordo di Swayze. Poi il siparietto con Lucianina | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Ospite d'eccezione a Che tempo che fa, la grande attrice Whoopi Goldberg ha entusiasmato il pubblico con le sue risposte all'intervista di Fabio Fazio. A cominciare dall'odio generalizzato: "Vorrei poter dire che succede solo qui, ma succede ovunque. La gente si sente senza potere,non apprezzano le cose che accadono nel mondo, ci sono tante persone che non capiscono le persone gay che si spostano, i neri che votano. Non gestiscono questa situazione", ha sottolineato.

Poi Whoopi ha parlato del lockdown e più in generale del periodo del Coronavirus: "Io penso che questa sia stata una cosa molto importante per noi perché questo periodo ha forzato le persone a conoscere le proprie famiglie - ha affermato -. In un certo senso ci siamo un pochino riequilibrati, è stato un modo per apprezzare tutti i lavoratori". Goldberg ha quindi ricordato Patrick Swayze, con cui ha lavorato nel celeberrimo "Ghost", film con il quale ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista: "Rido e piango, principalmente piango. E mi manca, è stato fantastico lui", ha spiegato riferendosi proprio a Swayze.

Non è mancato un siparietto con Luciana Littizzetto, che ha ammesso di essere da sempre una sua grande fan. Poi la battuta a Fazio: "Potresti diventare una suora anche tu se ti togli la barba", ha detto "Lucianina".

Il riferimento è alla saga di Sister Act. Whoopi Goldberg ha ribadito come sia in lavorazione la terza parte: "Sì, ci stiamo lavorando. Confermo che stiamo scrivendo adesso la sceneggiatura". E i fan del popolarissimo e indimenticabile film già sognano.

