Grande Fratello Vip, Enock Barwuah contro Tommaso Zorzi: "Sei un falso". E Morra dà ragione al piccolo Balotelli | VIDEO

Discussione forte nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto nasce dal titolo di "comodino" della casa, vinto - si fa per dire - da Guenda Goria. La discussione tuttavia si accende ulteriormente tra Tommaso Zorzi e Enock Barwuah, quando quest'ultimo si ricollega al precedente discorso dell'influencer, affermando di non volersi introdurre a forza nei discorsi degli altri solo perché si tratta di un gioco. L’atleta rivendica il suo diritto a essere se stesso, senza sottomettersi alle logiche del format.

Lite tra Zorzi, Barwuah e Morra

La replica di Zorzi non si fa attendere: "All’interno della casa non ci sono discussioni private e l’interazione è fortemente incoraggiata", ha sottolineato. Il fratello di Balotelli d'altra parte ritiene ingiustamente di essere costretto a dover diventare un opinionista delle altrui discussioni. Enock e Tommaso continuano a litigare, con il calciatore che accusa l’influencer di falsità, nonché di volergli insegnare a vivere. I due non riescono a comprendere le ragioni dell’altro, inoltre Massimiliano Morra appoggia Enock argomentando che solo perché si tratta di un gioco il comportamento di Tommaso non dev’essere per forza considerato giusto. La casa insomma si è spaccata tra chi considera la permanenza una sorta di performance, alla quale contribuire attivamente, e chi invece una residenza durante la quale essere semplicemente se stesso.

