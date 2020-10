Stasera in tv 11 ottobre, su Italia1 "Viaggio nell'isola misteriosa" con The Rock: cast e trama

11 ottobre 2020 a

Film d'azione in prima serata su Italia1 domenica 11 ottobre. Alle 21,30 andrà in onda infatti il film "Viaggio nell'isola misteriosa", con "The Rock" tra i protagonisti. La trama racconta la storia del giovane Sean, che riceve un segnale misterioso che proviene da un'isola disabitata. Allora il ragazzo parte per vedere di cosa si tratta e ad accompagnarlo ci sono il patrigno, un pilota d'elicottero e la sua bella figliola. Una volta arrivati sull'isola, i quattro si ritrovano circondati da strane forme di vita e dovranno stare molto attenti ai pericoli nascosti sull'isola. La regia è di Brad Peyton. Nel cast, oltre appunto al protagonista The Rock Dwayne Johnson, anche Michael Caine, Josh Hutcherson e Luis Guzman.

