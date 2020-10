Stasera in tv 11 ottobre, su Rai2 c'è l'azione con "Ncis Los Angeles" e "Ncis New Orleans": trama degli episodi

11 ottobre 2020 a

Serie tv americane in prima serata su Rai2 domenica 11 ottobre. Dalle 21,05 infatti andrà in onda "Ncis Los Angeles", a seguire sarà trasmessa "Ncis New Orleans". Insomma, una serata di azione e indagini d’oltreoceano. Per quanto riguarda Ncis Los Angeles, la puntata (l'undicesima dell'undicesima stagione) si intitola "Confessioni": qui l’agente Evans chiede la collaborazione di Callen e compagni per fermare Ethan Perez, un criminale che sta per infettare con un virus potentissimo, la rete di comunicazione dell’aeroporto di Los Angeles. A seguire il 23esimo episodio della quinta stagione di Ncis New Orleans, intitolato "Missione recupero", nel quale Isler e la Task Force dell’Fbi, grazie alle informazioni di una fonte locale, Luka Osman, stanno per irrompere nel rifugio di Avery Walker, in Ossezia del Sud.

