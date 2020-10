Carla Bruni a Che tempo che fa, chi è la sorella Valeria Bruni Tedeschi: l'amore con Garrel e i 4 David di Donatello

11 ottobre 2020 a

Nella puntata di domenica 11 ottobre di "Che tempo che fa", il talk show di Rai3 curato da Fabio Fazio, ci sarà tra gli ospiti Carla Bruni. L'ex modella presenterà il suo nuovo album da cantante, nel quale trova spazio pure un duetto inedito con la sorella Valeria Bruni Tedeschi. Ecco un ritratto dell'attrice, tra le più apprezzate del cinema italiano e non solo. Complessa e dai mille volti, Valeria Bruni Tedeschi ha trascorso una vita movimentata, tra la Francia e l’Italia, ma è in quest’ultima terra che affondano solidamente le sue radici. Nata a Torino il 16 novembre 1964, Valeria a 9 anni si è trasferita insieme alla sua famiglia a Parigi per scappare al clima di terrore causato dalle Brigate Rosse. È nella capitale francese che la giovane è cresciuta e ha iniziato la sua carriera d’attrice. Sulla sua vita sentimentale Valeria è sempre stata molto riservata, si sa tuttavia della sua relazione dal 2007 al 2012 con l'attore francese Louis Garrel, con il quale nel 2009 ha adottato una bimba africana, Celine. Cinque anni più tardi ha adottato un secondo figlio, Noè, di origini vietnamite. Per quanto riguarda la sua carriera, ha lavorato con registi famosi come Pupi Avati, Bernardo Bertolucci e Ridley Scott. Ha vinto 4 David di Donatello, tra cui quello come migliore attrice protagonista per il film “Il capitale umano” di Paolo Virzì. Il suo sogno segreto? Sposarsi a 80 anni: "Non c’è niente di più romantico di una coppia di anziani che si giurano amore eterno”, la sua motivazione.

