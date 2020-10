Grande Fratello Vip, che intesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Sguardi e sorrisi mentre cantano insieme | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Continua l'intesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la situazione sentimentale della showgirl fuori dal reality non sia così chiara - tra i rapporti con l'ex marito Flavio Briatore e veri o presunti flirt che le sono stati attribuiti - il corteggiamento nei suoi confronti da parte del modello prosegue senza sosta. L'occasione stavolta è arrivata grazie alla canzone "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti

Gregoraci e Pretelli interpretano Jovanotti

La coppia è chiamata a interpretare il brano per la prova settimanale e la complicità tra i due sembra ancor più evidente, tanto che Elisabetta Gregoraci pare davvero far fatica a resistere al corteggiamento di Pierpaolo. Sguardi di complicità, sorrisi e la canzone che si presta a un avvicinamento "pericoloso". E così, per evitare tentazioni, la showgirl spinge via Pretelli. Ma l'assalto - ne siamo certi - è solo rimandato.

