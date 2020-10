Ballando con le stelle, per Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna, un lungo applauso e il massimo dei voti

11 ottobre 2020 a

a

a

Il ballerino per una notte della puntata del 10 ottobre di Ballando con le stelle è Sinisa Mihajlovic che si presenta in pista insieme alla moglie Arianna. L'allenatore, ex calciatore, reduce da una difficile battaglia contro una terribile malattia, ha accettato l'invito della trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci soprattutto per accontentare la moglie. Insieme ai ballerini della trasmissione, danno vita ad una esibizione che viene apprezzata da un caloroso applauso del pubblico.

Ovviamente pioggia di complimenti da parte della giuria che alla fine premia il tecnico e la moglie Arianna con cinque dieci. Sinisa scherza con i giurati, in particolare con Ivan Zazzaroni. Il tesoretto viene assegnato ad Alessandra Mussolini, poi la giuria popolare metà lo dona a Tullio Solenghi.

Sinisa Mihajlovic a Ballando con le stelle: "Malattia superata con l'amore. Non bisogna vergognarsi". E su Totti: "Il migliore degli ultimi trent'anni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.