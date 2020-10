Ballando con le stelle, colpo di scena nello spareggio. Milly Carlucci lascia tutti con il fiato sospeso

11 ottobre 2020 a

A Ballando con le stelle, nella puntata del 10 ottobre, dopo il voto social, vengono spediti allo spareggio Costantino Della Gherardesca (che balla con Sara Di Vaira) e Antonio Catalani (in coppia con Tove Villfor). Milly Carlucci li manda molto velocemente sulla pista. Si affrontano nella sfida decisiva per evitare l'eliminazione e conquistare la qualificazione alla successiva puntata del programma di Rai 1. Come al solito il verdetto spetta ai telespettatori che votano in pochi minuti.

Ma nel momento del verdetto c'è il colpo di scena: Milly Carlucci annuncia che la decisione del pubblico verrà annunciata all'inizio della prossima puntata.

