Ballando con le stelle, Costantino Della Gherardesca vestito da margherita. Ed esplode la polemica con la giuria

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira portano sul palco di Ballando con le stelle una esibizione molto particolare. Entrambi indossano incredibili costumi da fiori.

Lui è vestito da margherita, lei invece da rosa. Flower Power è il titolo del numero che dovrebbe rappresentare la rinascita post Covid. Costantino e Sara nascondono i loro costumi sotto due teli fino al momento del ballo, poi lasciano il pubblico e parte della giuria a bocca aperta.

Al termine però non manca la polemica con la giuria che si divide in maniera netta, tra chi non apprezza per niente e chi invece promuove l'esibizione a pieni voti.

