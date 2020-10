Tu sì que vales, la coppia di acrobati innamorati che conquista la giuria: ecco Micol e Andrea | Video

10 ottobre 2020 a

Una esibizione emozionante che ha incantato tutti. A Tu si que vales dell'10 ottobre 2020 ecco la coppia di acrobati: Micol Veglia e Andrea Cerrato, insieme anche nella vita e innamoratissimi, hanno incantato il pubblico con un emozionante numero con il cerchio o Roue Cyr.

Lui è uno specialista mentre la compagna, acrobata aerea, si è avvicinata a questa disciplina solo di recente, per avere la possibilità di lavorare con lui. Andrea ha spiegato di avere una grandissima fiducia nella bravura e nella capacità di Micol, che per giunta è reduce da un recente infortunio alla caviglia. I due acrobati hanno convinto la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari (4 i "vale" ottenuti) oltre che il pubblico in studio, con il 99% idi favorevoli.

