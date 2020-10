Ballando con le stelle, la carica super sexy di Lucrezia Lando e Gilles Rocca

10 ottobre 2020 a

A Ballando con le stelle nella puntata del 10 ottobre, alla corte di Milly Carlucci, la coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando lascia tutti a bocca aperta. Non solo per la splendida baciata che i due portano in pista, ma per l'alta carica sexy della loro esibizione, messa in evidenza da tutta la regia formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Alla fine le battute si sprecano. Del resto Lucrezia indossa una tutina super aderente che mette in evidenza il suo seno. La coppia è considerata tra le favorite per la vittoria finale dell'edizione 2020 di Ballando con le Stelle.

