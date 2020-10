Ballando con le stelle, già iniziata la votazione sui social: Facebook, Instagram e Twitter. Ecco come fare

10 ottobre 2020 a

Ballando con le stelle, conto alla rovescia. Alle 20.35 nuova puntata della trasmissione del sabato sera di Rai 1, condotta da Milly Carlucci. Ma già sono iniziate le votazioni delle coppie. Attraverso i profili ufficiali, la produzione ha lanciato il voto social che può essere espresso con il like su Facebook e con un cuore su Instagram e Twitter. Sono già centinaia i sostenitori delle coppie che hanno votato. Intanto cresce anche l'attesa per il ballerino di una notte di stasera, 10 ottobre. Sarà l'allenatore di calcio ed ex giocatore Sinisa Mihajlovic che sarà accompagnato dalla moglie Arianna Scintille, si esibiranno in un tango.

