Gf Vip 5, Maria Teresa Ruta riunisce tutti nella Casa e scoppia a piangere: lo sfogo e l'applauso

10 ottobre 2020 a

Lacrime e sfoghi nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Maria Teresa, oggi che è il giorno successivo alla diretta del reality su Canale 5 avvenuta venerdì 9 ottobre, ha riunito tutti i Vip a tavola per il pranzo "Volevo chiedere scusa - ha detto - e chiederla a tutti per il mio sfogo di ieri sera, purtroppo tutto nasce dal mio bisogno di sentirmi amata in un gruppo". Matilde, commossa dalle parole della coinquilina, risponde: "A me dispiace tantissimo, ma credimi che ti amano tanto anche a te".

Le due concorrenti si avvicinano e un abbraccio sancisce il tanto atteso chiarimento mentre i vip, toccati dalle lacrime di Maria Teresa, accolgono le sue scuse con un caloroso applauso.

