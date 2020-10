Ballando con le Stelle, stasera in tv 10 ottobre su Rai1: anticipazioni e novità

10 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 10 ottobre, su Rai1 torna lo spettacolo, l'adrenalina e il divertimento e quel pizzico di imprevisto che non guasta mai per Ballando con le stelle (ore 20,35) anche se l’annuncio di Milly Carlucci e Samuel Peron in pista sabato 17 ottobre ha già proiettato tutti alla prossima settimana: per lui e lei, quindi, tempo di prove. Stasera a scendere in pista nello spazio riservato al Ballerino per una notte, uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović con al fianco della bellissima moglie Arianna, hanno deciso di mettersi alla prova imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per loro. La coppia si esibirà in un seducente e appassionato tango. La prova verrà giudicata durante la diretta e il risultato andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara. Attese ancora scintille tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini.

I vip rimasti in gara anche questa settimana faranno il massimo per conquistare il pubblico a casa e la giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, non mancano i giurati più temuti del piccolo schermo: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce ai telespettatori quest’anno ci pensa l’antigiuria formata da Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. A loro è affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla giuria di esperti. Immancabili le presenze fisse, la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Durante la quarta puntata si esibiranno le coppie: Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani - Tove Villfor, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Gilles Rocca - Lucrezia Lando. Le coppie Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi sono state eliminate nelle puntate precedenti.

