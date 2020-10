Stasera in tv, 10 ottobre, su La7 il film "Il destino di un cavaliere": la trama

10 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 10 ottobre, su La7 va in onda il film "Il destino di un cavaliere" (ore 21,30). Pellicola d'avventura americana del 2001, regia di Brian Helgeland, nel cast ci sono Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon.

Stasera in tv, 10 ottobre, su Rai2 due nuovi episodi della serie S.W.A.T.



La trama: lo scudiero William vorrebbe fare un salto di qualita' e diventare un cavaliere. L'occasione gli si presenta quando incontra per caso un uomo che in cambio di vestiti e di cibo gli regala documenti che possono farlo passare da nobile. Cosi' alla morte del cavaliere cui presta servizio William prende il suo posto e combatte in torneo per la bella Jocelyn.

