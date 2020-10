Stasera in tv, 10 ottobre, su Rai2 due nuovi episodi della serie S.W.A.T.

10 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 10 ottobre, su Rai2 vanno in onda altri due puntate della serie S.W.A.T (ore 21.20). Il nono e il decimo episodio della serie - giunta in Italia alla terza stagione - si intitolano "Le mani sinistre" e "Il mostro".

La trama: la squadra SWAT unisce le forze a quelle della divisione Los Angeles Organized Crime per recuperare un ufficiale rapito durante un’operazione sotto copertura fallita. Inoltre, Chris ha difficoltà a incontrare e parlare con i genitori dell’ufficiale rapito quando le viene impedito di fornire loro alcuni dettagli dell’indagine. Cosa dirà loro e come farà a tenerli a bada in attesa di capire se e quando potrà a tornare l’ufficiale? Proprio quest’ultimo episodio è stato il finale di metà stagione negli Usa e questo significa che i colpi di scena non mancheranno sia nella vita privata che in quella lavorativa dei nostri protagonisti.

