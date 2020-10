Stasera in tv, 10 ottobre, su Rai3 il film Se Dio vuole: la trama

10 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 10 ottobre, su Rai3 va in onda il film "Se Dio vuole" (ore 21,45). Commedia italiana del 2015, regia di Amir Chamdin ed Erik Eger, nel cast ci sono Alessandro Gassman, Edoardo Pesce, Marco Giallini, Laura Morante, Ilaria Spada, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini, Silvia Munguia.

La trama: lo stimato cardiochirurgo Tommaso e sua moglie Carla, un tempo affascinante "pasionaria", oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva, hanno due figli: Bianca, la piu' grande che non ha interessi ne' idee o passioni, e Andrea, un ragazzo brillante, iscritto a Medicina e pronto a seguire le orme del padre. Tommaso e' molto orgoglioso di suo figlio, ma improvvisamente qualcosa cambia. Il ragazzo, infatti, si chiude spesso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. I sospetti su una possibile omosessualità del figlio si insinuano; ma Tommaso è tutt'altro che incline alla discriminazione e pronto quindi ad accettare la situazione, fino a quando Andrea decide finalmente di aprirsi in famiglia e comunicare l'intenzione di diventare sacerdote. Per Tommaso, ateo convinto, è un duro colpo. Così, mentre finge di dare il suo pieno appoggio ad Andrea, inizia a seguirlo di nascosto per scoprire chi è il responsabile del cambiamento avvenuto nel ragazzo. Scopre quindi che il suo "nemico" e' Don Pietro, un sacerdote davvero sui generis, con cui Tommaso iniziera' una vera e propria guerra senza esclusione di colpi...

