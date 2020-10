Grande Fratello Vip 5, Natale nella Casa: il programma allunga ma non sfonda negli ascolti tv battuto da Carlo Conti

10 ottobre 2020 a

Il Grande Fratello vip non sfonda negli ascolti tv: ieri sera, 9 ottobre 2020, è stato battuto da Tale e quale show su Rai1 condotto da Carlo Conti. Il programma, secondo indiscrezioni, non si fermerà alla data inizialmente indicata ma andrà oltre. Natale nella Casa per i coinquilini e finale del reality a febbraio magari con nuovi ingressi fra i quali Paolo Brosio che è guarito dal Coronavirus.

L’ottava puntata del programma ha totalizzato solo 2.754.000 telespettatori con il 16.53%. A vincere la serata degli ascolti tv di ieri, venerdì, è stata come anticipato la quarta puntata di Tale e Quale Show: 3.883.000 spettatori e il 18.86% per il successo di "tappa" di Pago.

