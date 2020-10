Stasera in tv, 10 ottobre, su Italia1 c'è "Smallfoot: il mio amico delle nevi"

10 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 10 ottobre, su Italia1 va in onda il film d'animazione "Smallfoot: Il mio amico delle nevi" (ore 21,20). Pellicola americana del 2010, nella versione italiana Lodovica Comello dà la voce alla bella yeti Miki, Lorenzo Licitra presta la voce a Migo, Brenda e Thorp sono doppiati dai Me contro Te. La trama: Smallfoot rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili la presenza di qualcosa che pensava non esistesse: l'essere umano. La sua idea manda in subbuglio la semplice comunita' di Yeti, di fronte a cio' che potrebbe esserci nel mondo, al di la' del loro villaggio innevato, nell'ambito di una storia nuova di zecca sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta. Nella versione italiana Lodovica Comello da' la voce alla bella yeti Miki, Lorenzo Licitra presta la voce a Migo, Brenda e Thorp sono doppiati dai Me contro Te.

