Beautiful, anticipazioni della settimana dal 12 al 17 ottobre. Tutti contro Flo

Scopriamo le anticipazioni di Beautiful, dell'edizione italiana, in onda su Canale5 (ogni giorno alle 13,40) della settimana dal 12 al 17 ottobre 2020. Hope si riunisce con Beth e Liam: sono una famiglia finalmente e ringrazia il piccolo Douglas, figlio di Thomas, per aver dato il via alla verità grazie alla sua sincerità. Nel frattempo Thomas, a casa dell'amico Vinny, angosciato e fuori di sé per la sua situazione, pensa a come riprendersi Hope.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas fuori di testa, il piano per riprendersi Hope

Intanto Ridge riceve una telefonata in cui gli comunicano l'arresto del padre di Zoe, il responsabile del terribile crimine che ha sconvolto la sua famiglia. Mentre Brooke e le sue sorelle discutono del coinvolgimento di Flo nella "truffa" ai danni di Hope, Steffye Liam, interviene Shauna pronta a difendere sua figlia. La Fulton Senior spera di poter convincere le Logan a dare una nuova occasione alla sua bambina. Flo tenta di farsi perdonare da Hope, ma le famiglie Forrester, Logan e Spencer sono unite e pronte a condannare la giovane: deve pagare con il carcere.

