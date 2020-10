Beautiful, le anticipazioni del 10 ottobre: Steffy e Hope, c'è l'accordo

10 ottobre 2020 a

Cosa succederà nell'ennesima puntata di Beautiful, la storica soap opera di Canale5 in onda ogni giorno alle 13,40, oggi sabato 10 ottobre 2020? Wyatt ha chiesto perdono a Sally e vorrebbe tornare insieme a lei. La ragazza accetta a una sola condizione. Lo Spencer dovrà faticare per riconquistare la sua completa fiducia e per farlo dovrà garantirle una vita di lusso sfrenato. Ricatto o scherzo?

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas fuori di testa, il piano per riprendersi Hope

Sul fronte della piccola Beth, intanto Steffy ha deciso di lasciarla andare con Hope che, commossa, promette alla sua sorellastra che saranno una grande e bella famiglia allargata. Una scena straziante, ma Beth e Kelly sono sorelle e per questo è giusto che le piccole crescano insieme anche se con due madri diverse.

