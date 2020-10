Dayane Mello in lacrime: non vede la figlia. La spiegazione dell'ex Stefano Sala

10 ottobre 2020 a

Momento particolarmente emozionante al Grande Fratello Vip 2020 - il reality show di Canale5 - perché i concorrenti hanno potuto collegarsi con i rispettivi figli e accertarsi delle loro condizioni di salute. Un bel regalo da parte della produzione, considerato il momento storico e i rischi derivanti dal Coronavirus. Collegamento per tutti ma non per Dayane Mello. L'affascinante modella brasiliana non ha potuto sentire la piccola Sofia, frutto dell'amore con l'ex Stefano Sala.

"Tutti ci auguriamo che la sorpresa per te possa arrivare al più presto, devi fidarti del Grande Fratello, ma come sai non dipende solo da noi" ha spiegato Alfonso Signorini. Così molti fan si sono scagliati contro Sala pensando a un divieto dell'ex della modella per la figlia. Un putiferio sui social che ha costretto il papà della piccola a dire la sua in una storia su Instagram facendo capire che si tratterebbe esclusivamente di tempistiche diverse pensate per loro dalla produzione del programma. In ogni caso il mancato collegamento ha scatenato il pianto di Dayane.

