Stasera in tv, 10 ottobre, su Canale5 c'è Tu Si Que Vales: le anticipazioni

Stasera in tv, 10 ottobre, torna l'ormai consueto appuntamento in prima serata per il pubblico di Canale5 con la quinta puntata della nuova edizione di Tu Sì Que Vales (ore 21,20). Ovviamente alla conduzione i telespettatori ritroveranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A giudicare le performance, oltre al pubblico, ci penseranno come sempre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti.

Come di consueto, si esibiranno talenti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo: cantanti, ballerini, maghi, acrobati, atleti, comici, imitatori, attori, musicisti e intrattenitori. I concorrenti già ammessi alla finale sono il Duo Sorin e Nicu e Wesley Williams.

