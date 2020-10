Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci: ballo sensuale con Pierpaolo. Signorini: "Siete di un sexy pazzesco"

10 ottobre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo ballano ancora, in maniera sensuale, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 9 ottobre 2020. Alfonso Signorini annuncia ad Elisabetta e Pierpaolo: "Stasera potrete finalmente rifarvi. Il ballo come terapia di coppia. Vi ricordo che sarà in ballo il vostro budget per la spesa settimanale. Giudici insindacabile Antonella Elia e Pupo".

Con loro ci sono anche Enock e Myriam. La prova è sensualissima e alla fine arriverà la promozione dei quattro. Rivolto a Gregoraci e Pierpaolo, il conduttore prima del verdetto afferma: "E vabbè...ragazzi. Voglio dire una cosa senza nulla togliere a Enock e Myriam, voi due cari e sarete pure amici speciali ma siete di un sexy pazzesco. Un ballo sensuale diretto da Matilde Brandi.

