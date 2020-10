Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: nessuna storia con un rapper, è single. Si riapre per Pierpaolo

10 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci è single, non ha una storia con un rapper e Pierpaolo ha la porta aperta. Succede tutto nella puntata del Grande Fratello 5 di venerdì 9 ottobre.

Signorini fa notare a Petrelli che Elisabetta Gregoraci è "un po' più fredda". Pierpaolo lo ammette e dice di esserne dispiaciuto. "Ci sono de momenti in cui si lascia andare e la sento, altri in cui mi gela ma non so se è una provocazione. Parlavo della mia ex e lei mi ha detto di non fare nessun paragone.

Signorini è stato diretto e ha chiesto ad Elisabetta se c'è qualcuno che la aspetta fuori. “Non mi piace parlare della mia vita privata, noi siamo amici speciali... io sono entrata da single... è un aereo che arriva da lontano, fuori dall'Italia". Poi ci pensa Pupo, ad incalzarla e lei nega di avere una storia con un rapper. Vedremo quello che succederà dopo questo chiarimento e le tante voci sugli amori presunti di Elisabetta.

