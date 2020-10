Grande Fratello Vip, scontro tra nobil donne: la contessa Patrizia De Blanck e la marchesa D'Aragona se ne dicono di tutti i colori | Video

10 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip scontro frontale nobiliare tra la contessa Patrizia De Blanck e la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona a cui viene concesso di entrare nella casa proprio per il duello nobiliare. La marchesa avvisa la contessa: "Ti conviene restare qui dentro il più possibile, perché quando uscirai troverai una situazione molto difficile. Sono tanti gli esperti che sono andati ospiti da Barbara D'Urso per sostenere che non sei una vera contessa".

Patrizia De Blanck replica senza peli sulla lingua e finisce per mandare a quel Paese la marchesa che secondo lei si è appropriata di un titolo che non le appartiene.

