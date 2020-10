Tale e Quale Show, Francesca Manzini come Loredana Bertè: canta Cosa ti aspetti da me I VIDEO

09 ottobre 2020 a

Puntata cruciale, in ottica classifica finale, a Tale e Quale Show la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai1 in cui personaggi famosi si sfidano trasformandosi in un'icona musicale diversa. Gran successo ha ottenuto Francesca Manzini, imitatrice, comica, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana.

Trasformatasi in Loredana Berté, ha cantato uno dei più recenti successi dell'artista di Bagnara Calabra: Cosa ti aspetti da me, presentata al Festival di Sanremo 2019. Un'esibizione davvero notevole, sia per l'interpretazione canora, che per il travestimeno. Tanto che la vera Loredana Bertè la chiama al cellulare per complimentarsi con la comica.

