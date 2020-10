Linea Blu, sabato 10 ottobre Donatella Bianchi a Trieste: si parlerà di Barcolana

09 ottobre 2020 a

La magia e l’emozione della regata più affascinante d’Europa. Sabato 10 ottobre, alle 14 su Rai1, Donatella Bianchi seguirà in diretta da Trieste, con le telecamere di Linea Blu, la vigilia della cinquantaduesima edizione della Barcolana.

Donatella Bianchi con i suoi ospiti, tra i quali i protagonisti della storica regata, dai più esperti alle giovani promesse della vela, parlerà della Barcolana che, in un anno particolare, sarà più attenta e responsabile, ma non meno ricca di entusiasmo e passione. Obiettivo, inoltre, su curiosità e aggiornamenti, pronostici prima del via e cartoline della bellissima città che ospita la regata: Trieste con i suoi gioielli architettonici e naturali. Fabio Gallo, «inviato» sulle banchine, racconterà cosa succede prima del via. Un appuntamento col mare e la tradizione da non perdere.

