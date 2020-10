Stasera in tv 9 ottobre, in seconda serata sul canale Iris il film Il cavaliere pallido con Clint Eastwood. La trama

09 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 9 ottobre, sul canale Iris in seconda serata è in programma il film dal titolo Il cavaliere pallido. Si tratta di una pellicola di genere western, realizzata nel 1985. La regia è a cura di Clint Eastwood che fa parte anche del cast insieme a Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Sydney Penny. La trama. In un paese tra le montagne arriva un predicatore. Il proprietario delle miniere del posto vuole scacciare i cercatori d'oro indipendenti. Il predicatore non usa certo le parole contro gli usurpatori, ma ricorre alla sua colt. E naturalmente sono diverse le vittime delle sue pallottole.

