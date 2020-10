Stasera in tv 9 ottobre, sul canale Iris lo storico film Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan

09 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 9 ottobre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan. Genere poliziesco, produzione del 1973 negli Stati Uniti. La regia è a cura di Ted Post. Nel cast troviamo Clint Eastwood, Hal Holbrook, David Soul, Tim Matheson, Robert Urich. L'ispettore Callaghan viene esonerato dal servizio dalla polizia di San Francisco: i suoi metodi, infatti, sono considerati troppo violenti. Ma una squadra della morte inizia a colpire. Elimina un sindacalista e con lui molti altri intoccabili. Si scatena una vera e propria guerra proprio con i metodi dell'ispettore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.